La definizione e la soluzione di: Antico collare per i malfattori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Gogna

Curiosità/Significato su: Antico collare per i malfattori Gogna prettamente durante il Medioevo. È costruita come un collare in ferro, fissata a una colonna per mezzo di una catena, che veniva stretta attorno al collo 4 ' (495 parole) - 04:40, 3 giu 2019

