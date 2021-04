La definizione e la soluzione di: Sono in cura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ur

Curiosità/Significato su: Sono in cura Quanta cura testo completo dell'enciclica "Quanta cura". Testo in italiano dell'enciclica, su totustuustools.net. Testo in inglese dell'enciclica, su catholic-forum 2 ' (133 parole) - 15:21, 19 apr 2021

Altre definizioni con sono; cura; Sono pari nella solfa; Possono essere a effetto; Sono analoghi ai dittonghi; E' difficoltosa se le candele sono sporche; Ingannevole, malsicura; Lo oscura lo smog; Per Procura; C'è anche quella... di cura; Definizioni per la soluzione Ur: Prima e terza di Yuri; Furono i signori di Ferrara; L'impugnatura della spada; Ingannevole, malsicura; Vi nacque il biblico Abramo; Ultime Definizioni