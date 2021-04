La definizione e la soluzione di: Punto di partenza per gare ippiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Start

Curiosità/Significato su: Punto di partenza per gare ippiche Pole position canapo. In Italia è diffusa la corrispondente espressione "partenza al palo". Nelle gare automobilistiche o motociclistiche moderne, il diritto ad occupare 3 ' (432 parole) - 13:14, 7 nov 2019

A questo punto..; Il punto più in alto nella carrie­ra; Il punto prima di com; Si chiudono con un punto; Svantaggio in partenza; Ha inizio con la partenza; Rimandare la partenza; L'impulso alla partenza; Nelle gare veliche indica dove virare; Prosciugare, scolare; Per navigare di notte; Vagare in centro