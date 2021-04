La definizione e la soluzione di: Guasti alla nave riparati in cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Avarie

Curiosità/Significato su: Guasti alla nave riparati in cantiere Giulio Cesare (transatlantico 1949) (categoria Voci con campo Ref vuoto nel template Infobox nave) dell'Adriatico, nel cantiere San Marco di Trieste. La linea della nave fu uno stacco netto col passato per via dei moderni stilemi adottati. La nave segnò un punto 8 ' (835 parole) - 12:39, 27 ott 2019

