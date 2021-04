La definizione e la soluzione di: Garantisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata dell'automezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ABS

Curiosità/Significato su: Garantisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata dell automezzo usura localizzata Avviene in caso di bloccaggio dello pneumatico durante una frenata, questo comporta un consumo localizzato e una variazione dell'altezza

