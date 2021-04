La definizione e la soluzione di: Una lamiera per cucinare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Piastra

Curiosità/Significato su: Una lamiera per cucinare Tava (pentola) Balcani e Asia meridionale per cucinare una varietà di focacce e come padella[senza fonte]. Talvolta tale termine viene usato anche per riferirsi alla padella 5 ' (512 parole) - 16:47, 9 mar 2020

Altre definizioni con lamiera; cucinare; Finestrella di lamiera; Ultime Definizioni