La definizione e la soluzione di: Sta per Matteo nei Vangeli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : MT

Curiosità/Significato su: Sta per Matteo nei Vangeli Vangelo secondo Matteo Il Vangelo secondo Matteo (in greco: ?at? ?a??a??? e?a???????) è uno dei quattro Vangeli canonici del Nuovo Testamento e uno dei tre Vangeli sinottici 82 ' (11 323 parole) - 06:22, 24 feb 2021

