Soluzione 5 lettere : Stole

Curiosità/Significato su: Sciarpe per sacerdoti Episodi di Fairy Tail (nona stagione) riemergendo. Nella mente di Natsu la "guida" diventa Rogue e rivela che la sua sciarpa fu fatta da Anna Heartfilia con le squame perse da Igneel, infatti da rosse 77 ' (154 parole) - 04:41, 27 feb 2021

