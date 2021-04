La definizione e la soluzione di: Pezzi per giornali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Articoli

Curiosità/Significato su: Pezzi per giornali Scacchi (sezione I Pezzi sulla scacchiera) due colori alternati, sulla quale ogni giocatore dispone di 16 Pezzi (bianchi o neri; per traslato, "il Bianco" e "il Nero" designano i due sfidanti): un 142 ' (17 378 parole) - 10:43, 14 apr 2021

Altre definizioni con pezzi; giornali; Pezzi di tessuto; Scrive pezzi di cronaca; Una stessa cosa composta di due pezzi; Le auto dei pezzi grossi; E' tappezzata di giornali; Chioschi di giornali; I giornalisti che commen­tano gli eventi politici; Giornalisti che commentano gli eventi politici; Definizioni per la soluzione Articoli: Negozio di articoli affilati; Brevi articoli giornalistici di commento; Scrive pezzi di cronaca; S'acquistano a paia in negozi di articoli sportivi; Negozio di articoli affilati; Brevi articoli giornalistici di commento; Una famosa opera letteraria di Fëdor Dostoevskij; Lo è Chiara Ferragni; Ultime Definizioni