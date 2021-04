La definizione e la soluzione di: Passa e non torna più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Tempo

Curiosità/Significato su: Passa e non torna piu Episodi di Black Mirror ( torna da me) robot non riesce a salire e pertanto resta in attesa a terra. Bella Passa la notte a lanciargli le caramelle che aveva in tasca per farlo attivare e disattivare 74 ' (11 081 parole) - 15:13, 8 apr 2021

Il ballo in cui si passa sotto un bastone; Gelato a base di uova e uva passa 4647; E' fra i giorni del passato; Una corsa che passa per i Pirenei; E' tornante, talvolta, nel calcio; In mezzo al tornante; Scrisse La cavalla storna; E' tornata alla Cina nel 1997; Definizioni per la soluzione Tempo: Il tempo di fare una cosa; Jonathan scrittore inglese contemporaneo; Stato di malessere dovuto al tempo e al clima; Si osserva arrivando in tempo; Lontana dal nostro tempo; Una stazione che orbitava; Un soldato che fugge; Area di parcheggio a tempo limitato; In un secondo tempo;