Non è proprio nulla

Soluzione 6 lettere : Niente

Curiosità/Significato su: Non e proprio nulla nulla grammaticale la parola "nulla" è un sostantivo, cosa che indica che si riferisce a qualcosa: ciò può condurre a confusione e proprio quest'ambiguità pone 10 ' (1 314 parole) - 11:15, 21 giu 2020

Altre definizioni con proprio; nulla; Ma si, proprio cosi!; Parteggia a spada tratta per il proprio paese; E proprio fissato per lavorare; Offesa all'amor proprio; Nulla è tale sotto il sole!; La Sacra annulla i matri­moni; Quasi nulla; Un quadrupede... che non sa nulla; Definizioni per la soluzione Niente: Senza niente addosso; Un... po di niente; Il dolce far dell'ozioso; Il valore di una patacca!; Per niente accoglienti; Il valore di una patacca!; Vestito di niente; Iniziali di Oldman, l'attore; Niente affatto lucido; Ultime Definizioni