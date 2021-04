La definizione e la soluzione di: Non più in carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EX

Curiosità/Significato su: Non piu in carica Ficus carica (Colletotrichum caricae): provoca amarcescenza e la caduta dei frutti immaturi, che dapprima mostrano tacche depresse e isolate confluenti successivamente in chiazze 44 ' (5 807 parole) - 08:30, 14 gen 2021

Altre definizioni con carica; Si scaricano sull'iPhone; Detto di persona destinata ad un'alta carica... alla latina; La nave carica di caschi; De­stituita dalla carica; Definizioni per la soluzione EX: _ Britti, cantante; Alex__ Piero; Lo Ecclestone ex patron della F.1; Ex porto portoghese in Asia; La Carla che ha sposato l'ex presidente france­se Sarkozy; Ex sigla di Forlì; Lo Ecclestone ex patron della F.1; Era la Polizia francese; Il cruciverba ha oltre cent’anni, ma resta un'evergreen; Ultime Definizioni