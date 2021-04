La definizione e la soluzione di: La lucertola la perde in caso di pericolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Coda

Curiosità/Significato su: La lucertola la perde in caso di pericolo Anguis fragilis (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) corso dell'evoluzione, ha perso le zampe; come molte lucertole, in caso di pericolo riesce a spezzare la coda, che rappresenta il 60% della lunghezza del 6 ' (710 parole) - 14:57, 1 nov 2020

