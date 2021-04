La definizione e la soluzione di: Se è di ferro non cuce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Fil

Curiosità/Significato su: Se e di ferro non cuce Ditale (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) rimanda qui. Se stai cercando il tipo di pasta, vedi Ditali (pasta). Il ditale è un piccolo oggetto usato per proteggere le dita mentre si cuce. Si infila 2 ' (314 parole) - 11:03, 26 mag 2020

Ha una salute di ferro; La prima carrozza ferroviaria; Ferro del caminetto; Traforo ferroviario; Ragazza che lavora cucendo; Custodie per chi cuce; Definizioni per la soluzione Fil: S'infila per l'uso; Si sfilaccia nelle vecchie giacche; Sfilate di manifestanti; La trafila delle pratiche; Si può averlo di voce;