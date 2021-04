La definizione e la soluzione di: Chi vi prende parte si siede per terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SitIn

Curiosità/Significato su: Chi vi prende parte si siede per terra Invincible (personaggio) Globo vengono attaccati e uccisi da Omni-Man come parte del piano Viltrumita per conquistare la terra. Viene formato un nuovo gruppo di Guardiani, ma Mark 55 ' (8 685 parole) - 09:55, 20 apr 2021

Altre definizioni con prende; parte; siede; terra; Prendere note... false; La signora che si prende cura del bambino; La Gardena comprende Ortisei 4647; Il giorno in cui si riprende; Partenopei; Una parte del mondo; La parte del calciatore; Ne fa parte Cork; La città in cui risiedeva una famosa Sibilla; Vi risiede il re dell' Olanda; Presiede al processo; Ci si siede a quello del­le trattative ; Il sotterraneo blindato della banca; Tutto in Inghilterra; Ricorda una terra biblica; In mezzo allo sterrato; Definizioni per la soluzione SitIn: Una protesta in cui si occupano spazi pubblici; Ultime Definizioni