La definizione e la soluzione di: Si butta in appositi contenitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Vetro

Curiosità/Significato su: Si butta in appositi contenitori Glossario delle frasi fatte agire per vedere se la situazione volge a favore di ciò che si vuole fare. "Vedere come butta" propriamente è usato per esaminare lo sviluppo dei germogli 348 ' (45 861 parole) - 14:35, 21 apr 2021

Altre definizioni con butta; appositi; contenitori; Si butta spesso in mare (ma non è Fantozzi in agosto); Buttarsi audacemente; Conciato da buttar via; Più piace, più se ne butta; Contenitori per bibite; Contenitori a cono; Definizioni per la soluzione Vetro: Possono essere di vetro; La sede ONU a New York; Splende in tubi di vetro; Un'illustrazione da guardare in trasparenza; Si prende per condire; Protegge il legno della chi tarra dall'uso del plettro; Tubetto di vetro dei laboratori chimici; La sede ONU a New York; Possono essere di vetro; Ultime Definizioni