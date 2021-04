La definizione e la soluzione di: Una macchinetta per tagliare la lana alle pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Tosatrice

Curiosità/Significato su: Una macchinetta per tagliare la lana alle pecore

Altre definizioni con macchinetta; tagliare; lana; alle; pecore; La macchinetta dei biglietti; Aiuta a tagliare corto; Lingua di terra da tagliare; Devono saper tagliare; Un utensile per tagliare tessuti; Pregiata porcellana francese; Collana di libri Mondadori; E' ottima alla catalana; Scavano gallerie nel legno; In mezzo alle piramidi; Lo sono gli studi relativi alle letterature classiche; Emergono dalle acque; Branchi di pecore al pascolo; La forniscono anche le pecore; Mucche : Bovini = pecore : __; Un guardiano di pecore; Ultime Definizioni