La definizione e la soluzione di: Scienza che studia la cura delle malattie in reazione a tutte le manifestazioni vitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : Biomedicina

Curiosità/Significato su: Scienza che studia la cura delle malattie in reazione a tutte le manifestazioni vitali Malattia di Parkinson termine morbo, dal latino Morbus, "malattia che conduce a morte", è stato storicamente utilizzato per indicare le malattie a decorso fatale, soprattutto perché 111 ' (12 503 parole) - 13:13, 19 feb 2021

Altre definizioni con scienza; studia; cura; delle; malattie; reazione; tutte; L'introduzione allo studio di una scienza; La scienza che studia gli uomini e l'ambiente in cui vivono; Scienza militare; Il Trek della fantascienza; Si approfondisce studiando; Studia le pietre preziose; La branca della medicina che studia le malattie della gola; Nei classici si studia il greco; Assicurava molti Italiani; La cura dei raggi X; La banca si assicura di quella del debitore; Ogni negoziante cura la propria; Operaie delle seterie; Era la sigla delle lire; La parte in comune ai nomi delle due immagini a lato; C+va nel Paese delle Meraviglie; La branca della medicina che studia le malattie della gola; Studia le cure delle malattie; Cura malattie mentali; Reazione ad un atto ostile; Il giardino della Creazione; Aereo a reazione; Mutamenti di colore dovuti a reazione chimica; Andar su tutte le furie; Soffoca tutte le libertà; Non tutte le donne sposate lo sono; Lo sono tutte le illusioni; Ultime Definizioni