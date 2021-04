La definizione e la soluzione di: Le gemelle in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RR

Curiosità/Significato su: Le gemelle in guerra gemelle Kessler Le gemelle Kessler (in tedesco: Die Kessler-Zwillinge) sono un duo artistico tedesco costituito dalle sorelle gemelle Alice ed Ellen Kessler, nate a Nerchau 15 ' (1 795 parole) - 07:01, 10 feb 2021

Altre definizioni con gemelle; guerra; Le gemelle di Lucca; Le gemelle di Venezia; I cimiteri di guerra; Fu in guerra con l'Iraq; L'accordo di pace stipulato tra la Germania e le nazioni vincitrici della prima guerra mondiale; In guerra, isola una città; Definizioni per la soluzione RR: Vortice formato dall'acqua corrente; Venne scacciata dal paradiso terrestre; Un piccolo veicolo senza carrozzeria; I cimiteri di guerra; Fanno ridere con idee; In mezzo allo sterrato; Ultime Definizioni