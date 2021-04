La definizione e la soluzione di: Sfocia in mare presso Roseto degli Abruzzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Vomano

Curiosità/Significato su: Sfocia in mare presso Roseto degli Abruzzi Geografia dell'Abruzzo nasce presso il Passo delle Capannelle di Assergi, passa per Montorio al Vomano, attraversando tutta la valle teramana Sfociando a Roseto degli Abruzzi Liri 21 ' (2 672 parole) - 15:06, 18 apr 2021

Altre definizioni con sfocia; mare; presso; roseto; degli; abruzzi; Va a sfociare nell'Adriatico; Sfocia nella Mosella; __ Riparia: sfocia a Torino; Campare senza amare; I confini della Maremma; Demolire, disarmare; Fa lacrimare e tossire; Sbocca presso Karachi; Scorreva presso Troia; La profonda insenatura presso cui sorge Edimburgo; E' simile al cipresso; Le più pallide del roseto; Roseto; Un pulsante degli impianti di sicurezza; Il poema di Esiodo che racconta la nascita degli dei; E degli a Parigi; Bed Red Ted: il letto degli Inglesi; Ultime Definizioni