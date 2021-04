La definizione e la soluzione di: L'operazione per azzerare la memoria di un computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Reset

Curiosità/Significato su: L operazione per azzerare la memoria di un computer Porta parallela (sezione Le porte parallele sui personal computer IBM) è pronta per ricevere un nuovo dato rimette Busy = 0. Il computer ripete la sequenza dal punto 1 fino al completamento delle operazioni di trasferimento 21 ' (1 920 parole) - 20:14, 21 nov 2020

