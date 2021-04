La definizione e la soluzione di: Un jazzista come Charles Mingus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : Controbassista

Curiosità/Significato su: Un jazzista come Charles Mingus Charles Mingus Charles Mingus (Nogales, 22 aprile 1922 – Cuernavaca, 5 gennaio 1979) è stato un contrabbassista, pianista e compositore statunitense. Genio "pazzo e arrabbiato" 17 ' (2 377 parole) - 16:39, 3 apr 2021

