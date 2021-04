La definizione e la soluzione di: Tiene a essere in forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Atleta

Curiosità/Significato su: Tiene a essere in forma essere e tempo "responsabili" questo esser il nostro fondamento (essere autentici). La Cura si esplica in questo non poter essere altro che ciò che già siamo. essere il fondamento 62 ' (8 772 parole) - 18:24, 5 mar 2021

Altre definizioni con tiene; essere; forma; Appartiene a una dinastia; La si ritiene fidata; C'è chi tiene il piede in due; Contiene i prodotti per l’indice Istat; E' fatto per essere indossato; Meritevoli di essere condannati; Il centro benessere in albergo; Non può essere scapolo; Tipico formaggio inglese; Gli elementi che in certi fiori formano il perigonio; La diga ne forma uno artificiale; Lo formano gli ecclesiastici; Definizioni per la soluzione Atleta: La specialità in cui l'atleta gira su stesso 3 4 volte; Atleta da lunghe distanze; Ogni atleta che gareggia ambisce a salirvi; Rebus 38140 4638 Settimana Enigmistica; Ne è madido l'atleta; La specialità in cui l'atleta gira su stesso 3-4 volte; Mette il turbo agli sportivi disonesti; Sostenitore sportivo; L'indossa l'atleta; Ultime Definizioni