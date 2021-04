La definizione e la soluzione di: Per navigare di notte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Radar

Curiosità/Significato su: Per navigare di notte Fenici (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) per esportare legname e altri oggetti da scambiare con altri popoli. Conoscevano e sapevano tracciare le rotte ed erano in grado di navigare di notte 63 ' (8 295 parole) - 14:36, 6 mar 2021

Altre definizioni con navigare; notte; Un telefonino per navigare; Una notte trascorsa a Paris; Ideò Quelli dello notte; Lo è la notte fonda; La notte vi dura sei mesi; Definizioni per la soluzione Radar: Le sue onde giovano contro i reumatismi; Le estremità del radar; C'è in ogni aeroporto; Un rivelatore di ostacoli; Gestiscono il traffico aereo; Trasmette a terra dati meteorologici; Trasmettono a terra dati meteorologici; Le sue onde giovano contro i reumatismi; Rivela la posizione degli aerei; Ultime Definizioni