Soluzione 11 lettere : Originalità

Curiosità/Significato su: La dote di chi non imita nessuno Platone (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) «La sofistica imita la filosofia nel suo interesse per l'"intero". Tuttavia, mentre il filosofo, ossia il dialettico, non presume di avere scienza di tutto 129 ' (15 959 parole) - 19:40, 13 apr 2021

Altre definizioni con dote; imita; nessuno; Una dote che difetta ai buffoni; Sarà presto sacerdote; Un discorso da sacerdote; Il sacerdote troiano che diffidò del cavallo di Ulisse; La Raffaele imitatrice; Quello chiuso limita le iscrizioni; Limitato nella libertà; Area di parcheggio a tempo limitato; La nullius è di nessuno; Nessuno ci si raccapezza; Qui nessuno è profeta; Nessuno ci va mai da solo!; Definizioni per la soluzione Originalità: Privo d'originalità; Il galateo dei giorni nostri; Dotati di inventiva; La dote di chi non imita nessuno; Ultime Definizioni