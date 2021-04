La definizione e la soluzione di: Si dice di affari non puliti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Loschi

Curiosità/Significato su: Si dice di affari non puliti Mani pulite (archiviato il 25 gennaio 2020). ^ Lorenzo Salvia, La Camera dice sì alle dimissioni di Previti, in Corriere della Sera, 1º agosto 2007. URL consultato 146 ' (16 089 parole) - 19:25, 12 mar 2021

Altre definizioni con dice; affari; puliti; Si dice di sorte avversa; Si dice confermando; Si dice di prova sportiva mediocre; Un dodicesimo di anno; Si dice di affari importanti; Lo prevede l'affarista; Ristagno d'affari; Rallentamento negli affari; Ci rende i capi puliti; Smacchiato, pulitissimo; Puliti, con un sinonimo; Ultime Definizioni