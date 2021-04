La definizione e la soluzione di: E' consigliabile non farsela mettere al collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Corda

Curiosità/Significato su: E consigliabile non farsela mettere al collo mise a bottega da un barbiere, ma fin dalla fanciullezza preferì il disegno, la musica e la compagnia al lavoro. Certamente non amava il mestiere intrapreso

Altre definizioni con consigliabile; farsela; mettere; collo; Si cerca di farsela con l'immaginazione; Emettere lamenti; Mettere qualcuno sul trono; Mettere a cuocere la carne nell'acqua; Un impulso che può far commettere una pazzia; Colloqui fra due persone 4647; Il Cruise di Mission: Impossible Protocollo fantasma; Al collo del prete; Collocata a distanza; Definizioni per la soluzione Corda: Si ricorda quella di Kariba; Appunto per ricordare; Accordo grammaticale; Si ricorda con Vaime; __ d'amante: nodo che si scioglie facilmente; Uno sport acquatico.. al traino; Il cavallo, la corda e il fieno; La ringhiera di corda di certe scalette; Curiosità Enigmistica 25 Marzo 2021; Ultime Definizioni