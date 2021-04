La definizione e la soluzione di: Il petrolio viene definito anche in questo modo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Oro Nero

Curiosità/Significato su: Il petrolio viene definito anche in questo modo petrolio Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi petrolio (disambigua). Il petrolio (dal termine tardo latino petroleum, composto da petra "roccia" 56 ' (6 108 parole) - 22:32, 12 apr 2021

Altre definizioni con petrolio; viene; definito; anche; questo; modo; Il petrolio nelle pipeline; Uno Stato ricco di petrolio; Viene sempre dopo noi; Viene utilizzato negli aeroporti; Ci si viene per concludere; La massicciata su cui viene poggiato il binario; Nel Decamerone così è definito uno sciocco e balordo; Anche a te.. nelle risposte; Ce anche l' arborescens; L'auto che va anche a elettricità; Spesso sono anche muti; Aferesi di questo; Questo per Tacito; In questo momento; Ha creato il vicequestore Rocco Schiavone; Il passo Domodossola; Un modo per eliminare i cattivi odori; Capiti in modo inesatto; Un modo di schierarsi!; Ultime Definizioni