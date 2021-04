La definizione e la soluzione di: Il pendio dal quale scende in mare il magma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Sciara

Curiosità/Significato su: Il pendio dal quale scende in mare il magma Erosione cristalli delle rocce ignee, che derivano dal modo in cui crescono i cristalli durante il raffreddamento del magma. Nelle rocce sedimentarie i legami sono 26 ' (3 210 parole) - 22:16, 12 apr 2021

L'obiettivo al quale si tende; Locale nel quale si vota; In quale luo­go?; Il regalo pasquale; Scende dai Monti Sibillini; Discendenti diretti; Scende in mare dopo il battesimo; Intimazione a scendere; Il mare lo separa dal fare; Fa tremare chi lo sente; Piccolo seno di mare; Il mare francese;