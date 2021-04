La definizione e la soluzione di: Non servono per la pesca subacquea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ami

Curiosità/Significato su: Non servono per la pesca subacquea Isola d'Elba (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) cui quasi la metà a Portoferraio. Molto praticata la pesca sportiva. Era attiva per secoli la pesca del tonno. Diverse erano le tonnare che erano localizzate 86 ' (9 077 parole) - 13:24, 28 mar 2021

Altre definizioni con servono; pesca; subacquea; La pescatrice è un pesce orrendo; Si pesca nei torrenti; Le rimagliano i pescatori; Antica macchina da pesca adriatica; Definizioni per la soluzione Ami: Il don antagonista di Peppone; Tessuto per camicie; Bei fiori a campanula; Rebus 46129 4646 Settimana Enigmistica; Ancore in miniatura; Sono numerosi quelli fissa­ti al palàmito; Ancorette micidiali; Ultime Definizioni