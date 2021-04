La definizione e la soluzione di: Vecchi sacchi per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Otri

Curiosità/Significato su: Vecchi sacchi per liquidi Serie A 1996-1997 a cui non seppe porre rimedio neppure il ritorno in dicembre di Arrigo sacchi, chiamato a sostituire l'esonerato Tabárez dopo la sconfitta dell'undicesimo 52 ' (1 873 parole) - 21:55, 7 mar 2021

Altre definizioni con vecchi; sacchi; liquidi; __Vecchio: a Firenze, Piazza della Signoria; Vi invecchia il vino; Un vecchio telegramma; Vecchiacce malvagie; Tessuto per sacchi; Alberto autore di collages con brandelli di sacchi; L'Alberto autore di collages con brandelli di sacchi; Tessuto per sacchi; Che dispongono di liquidità; Lo schermo a cristalli liquidi; Riduce i liquidi in goccioline; Definizioni per la soluzione Otri: La prima carrozza ferroviaria; Un camion con la motrice; Camion con la motrice; Quando sono vuoti si possono ripiegare; Ultime Definizioni