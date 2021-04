La definizione e la soluzione di: Servizio con bottiglia e bicchierini per servire liquori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Rosoliera

Il servizio vincente a tennis; Un servizio pubblico delle grandi città; Il duca di Milano al cui servizio fu il Carmagnola; Una bottiglia particolare; Una bottiglia da terrorista; Una bottiglia incendiaria; Nell'ora di punta ci si rimane imbottigliati; Può servire per disinfettare; Può servire a chi si rade; Il secco dei liquori; Liquori digestivi;