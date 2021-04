La definizione e la soluzione di: Il prefisso per inferiorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ipo

Curiosità/Significato su: Il prefisso per inferiorita Agenzia europea per i medicinali sufficientemente soddisfatti, il Comitato di riferimento adotta un parere positivo. Attualmente viene molto utilizzato il concetto di non inferiorità. È necessario evidenziare 12 ' (1 356 parole) - 05:33, 8 apr 2021

Altre definizioni con prefisso; inferiorità; Prefisso che indica l'orecchio; Il prefisso che vale nuovo; Un prefisso privativo; Il prefisso che fa ripetere; Definizioni per la soluzione Ipo: Un tipo di cocker; Il contrario di iper; Un'escrescenza intestinale; Un tipo di società; Il contrario di iper; Ultime Definizioni