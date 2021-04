La definizione e la soluzione di: Le persone in questione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Costoro

Curiosità/Significato su: Le persone in questione questione di fiducia votazioni nei confronti di persone su questioni incidentali formali sull'affidamento di disegni di legge in commissione. La questione di fiducia gode di tre 9 ' (1 194 parole) - 17:57, 2 mar 2021

Altre definizioni con persone; questione; Gruppi casuali di persone; Segue le persone disagiate; Persone di valore; Generano scambi di persone; Il nocciolo della questione; Ultime Definizioni