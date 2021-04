La definizione e la soluzione di: In grande quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Assai

Curiosità/Significato su: In grande quantita Quantità Il termine quantità (dal latino quantitas, -atis, da quantus, 'quanto', 'quanto grande') indica in genere la proprietà, per un ente individuale o una 980 byte (100 parole) - 03:43, 6 nov 2019

Altre definizioni con grande; quantità; _ Lendl, grande tennista; Un raggio di grande utilità; Una grande Casa di moda; Un grande storico greco; Unità di quantità di calze; In grandissima quantità; Eroga delle quantità misurate di materiale; La quantità di cibo spettante; Definizioni per la soluzione Assai: Donne di casa; Vale... molto; Un dispositivo assai temuto dagli automobilisti; Disputati con insistenza; Il rifacimento comico di un dramma; Comportare una spesa; Sono specialisti in gorgheggi; Ricordano i clarinetti; Il punteruolo del calzolaio; Ultime Definizioni