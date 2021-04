La definizione e la soluzione di: Si frequenta per la laurea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Ateneo

Curiosità/Significato su: Si frequenta per la laurea Bachelor's degree (post-laureae), master's degree of science, abbreviato in MSc. Il sistema statunitense si basa sul sistema scozzese con 4 o 5 anni di studi per il bachelor's 13 ' (1 751 parole) - 13:19, 12 mar 2021

Altre definizioni con frequenta; laurea; Si frequentano da ragazzi; Il titolo dei laureati; Si prepara per la laurea; Sono ambiti dai laureati; Un tipo di laurea; Definizioni per la soluzione Ateneo: E' diretto dal magnifico rettore; Ha cattedre e facoltà; E' diretto dal magnifico rettore; Ha cattedre e facoltà; Ultime Definizioni