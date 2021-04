La definizione e la soluzione di: Un documento custodito nel PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : File

Curiosità/Significato su: Un documento custodito nel PC Biblioteca nazionale di Torino tra cui, nel 1824, quello della maggior parte dei manoscritti dell'antica biblioteca dello Scriptorium dell'abbazia di San Colombano a Bobbio (PC), della 6 ' (553 parole) - 17:53, 2 mar 2021

Altre definizioni con documento; custodito; Documento che abilita; Definizioni per la soluzione File: Formato per file di testo; I ranghi in cui ci si allinea; Un formato di file video; Trafiletto a fondo pagina; Formato per file di testo; Ultime Definizioni