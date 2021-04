La definizione e la soluzione di: Il dittongo in squadra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UA

Curiosità/Significato su: Il dittongo in squadra Hiragana (sezione Pronuncia in dettaglio) Oggi, in tutto il vocabolario giapponese, questi dittonghi sono spariti eccetto per "wa". In katakana, degli esempi di sillabe con questi dittonghi arcaici 50 ' (1 474 parole) - 17:21, 31 mar 2021

Altre definizioni con dittongo; squadra; Il dittongo d'oriente; È diverso dal dittongo; Il dittongo di Cavour; Il dittongo in chiesa; Squadra di calcio umbra; Squadra... inglese; Storica squadra di Madrid; Il dittongo in squadra; Definizioni per la soluzione UA: Il giorno di marzo nel qua­le fu ucciso Giulio Cesare; Sono uguali nel riciclo; Bisogna sempre guardarla in faccia!; Chi vi porta acqua fa una cosa inutile; Alla fine di Pasqua; Ai piedi della statua; Ultime Definizioni