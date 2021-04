La definizione e la soluzione di: La città in cui è stato trasferito Rocco Schiavone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Aosta

Curiosità/Significato su: La citta in cui e stato trasferito Rocco Schiavone Rocco Schiavone (serie televisiva) Rocco Schiavone è una serie televisiva italiana prodotta dal 2016 e trasmessa da Rai 2. Interpretata da Marco Giallini, la serie è tratta dalle opere letterarie 15 ' (1 616 parole) - 17:39, 25 mar 2021

