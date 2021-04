La definizione e la soluzione di: Ha camere per tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Albergatore

Curiosità/Significato su: Ha camere per tutti Camera dei deputati (Italia) può sciogliere le camere, o anche una sola di esse. L'art. 61 della Costituzione prevede che le elezioni per il rinnovo della Camera avvengano entro 70 36 ' (4 367 parole) - 13:07, 7 apr 2021

