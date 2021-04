La definizione e la soluzione di: Cambiano il piano in prato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RT

Curiosità/Significato su: Cambiano il piano in prato Sferisterio (sezione Sferisteri in Italia) non confondersi con il calcio. Nelle tante nazioni dove si praticano sport sferistici, le definizioni di sferisterio Cambiano ma il significato del termine 7 ' (740 parole) - 23:52, 2 mar 2021

Altre definizioni con cambiano; piano; prato; Cambiano la calla in dalia; Cambiano le parole in favole; Cambiano il cero in centro; Cambiano i soldi in fondi; Il Piano architetto; Suonare male il pianoforte; Parla piano alla coscienza; Un inguaribile posapiano; Appena comprato; Film tratto dalla novella Vanda di Vasco Pratolini; L'animale da pelliccia nel mezzo del prato; Prato tenuto costantemente irrigato; Definizioni per la soluzione RT: Francis __, artista dadaista; I __ della Corona: può portarli ElisabettaII; Caratterizza gli organi arti ficiali a prova di rigetto; Soffoca tutte le libertà; Se nel rito non ci sono io; Corteo in centro; Ultime Definizioni