La definizione e la soluzione di: Un animale come la pecora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Ovino

Curiosità/Significato su: Un animale come la pecora Ovis aries ( pecora) Disambiguazione – "pecora" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi pecora (disambigua). Disambiguazione – "Montone" rimanda qui. Se stai 8 ' (968 parole) - 08:03, 4 apr 2021

Altre definizioni con animale; come; pecora; Animale simile al lama; Animale costruttore; Animale che starnazza; L'animale che ha la responsabilità del gruppo; Un frutto come la percoca; Sean : due volte premio Oscar come miglior atto­re; Sa come usare i colori!; Persona come un' altra; Definizioni per la soluzione Ovino: L'ovino col pizzetto; Tiziano__ : scrisse Un indovino mi disse; Un ovino con le corna; Sono dette pregadio; Un ovino con le corna; L'ovino col pizzetto;