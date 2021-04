La definizione e la soluzione di: Dà il via ad un'azione da riprendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Ciac

Curiosità/Significato su: Da il via ad un azione da riprendere Agguato di via Fani via Fani (o strage di via Fani) fu un sanguinoso attacco terroristico compiuto da militanti delle Brigate Rosse il mattino del 16 marzo 1978 in via Mario 137 ' (17 889 parole) - 15:23, 30 mar 2021

Altre definizioni con azione; riprendere; Associazione Bancaria Italiana; Chi lo compie, ne ha soddisfazione; E usato nella fabbricazione di saponi molli e vernici; Si dice per sottolineare I'utilità di rinnovare una raccomandazione; Definizioni per la soluzione Ciac: Precede il Si gira!; Cavallo pieno di acciacchi; Mammiferi come gli sciacalli; I ladri che rubano nelle località colpite da disastri; Dà il via ad un'azione da riprendere; Il rumore dello sciabordio; Precede il Si gira!; Ultime Definizioni