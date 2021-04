La definizione e la soluzione di: Una scalata che non devia dalla base alla cima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Direttissima

Curiosità/Significato su: Una scalata che non devia dalla base alla cima Gruppo del Carega Creste: esso devia dalla mulattiera della via normale appena dopo il Rifugio Passo Pertica e segui il lungo crinale di modeste elevazioni fino alla Selletta 35 ' (5 260 parole) - 19:18, 5 apr 2021

