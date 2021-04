La definizione e la soluzione di: Serve a far matasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Aspo

Curiosità/Significato su: Serve a far matasse Statore con gruppi d'avvolgimento collegati a sistemi di controllo. matasse per polo, maggiore sarà il numero di matasse per polo magnetico e più la sinusoide 4 ' (579 parole) - 16:19, 19 ago 2019

Definizioni per la soluzione Aspo: Grappolo senza chicchi; Grossi veicoli da trasporto; Il trasporto dei tronchi grazie alla corrente d'un fiume; Serve a far matasse; Altro nome dell'arcolaio;