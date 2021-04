La definizione e la soluzione di: Il processo che deteriora i metalli all'aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Il processo che deteriora i metalli all aperto

Riflessione diffusa (sezione Il colore degli oggetti) smerigliato, o, naturalmente, se la loro struttura omogenea si deteriora, come può avvenire per il cristallino degli occhi. Molti materiali sono in grado di 11 ' (1 489 parole) - 16:33, 21 feb 2021