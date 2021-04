La definizione e la soluzione di: Sigla per vini di qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Doc

Curiosità/Significato su: Sigla per vini di qualita Vino spumante ( vini Spumanti) è una specifica tipologia di vino. vini frizzanti e vini spumanti sono diversi per legge, per procedimento produttivo e per caratteristiche sensoriali 9 ' (1 048 parole) - 16:27, 12 mar 2021

Altre definizioni con sigla; vini; qualità; Sigla da titoli a basso rischio; Sigla della Polonia; Sigla di Reggio Calabria; Una sigla societaria; La regione di Cervinia; Divinità della casa; Regione vinicola francese; Una divinità indiana; Sorta, qualità; Dà qualità al nome (ma non è l'antenato nobile); Priva di ogni qualità; Scadenti per qualità; Definizioni per la soluzione Doc: Documento che abilita; Un fascio di documenti; Arrendevole, docile; Insegnante universitario; Vino doc prodotto in Veneto e Friuli; Ottimo vino rosso veneto della zona del Garda; Formato per file di testo; Sigla per vini di qualità; Ultime Definizioni