La definizione e la soluzione di: Un mese in piena estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Agosto

Curiosità/Significato su: Un mese in piena estate Giro d'Italia a vela (categoria Vela in Italia) regata e si protrae fino al 2010. L’idea di una regata che dura un mese in piena estate, si rifà al Tour de France à la voile. L’ideatore italiano è Emanuele 10 ' (1 608 parole) - 11:06, 3 set 2020

