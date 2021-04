La definizione e la soluzione di: Giudicava le cause minori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Pretore

Curiosità/Significato su: Giudicava le cause minori Teorie sulla differenziazione dell'orientamento sessuale ( Omosessualità (cause)) un'azione di lobbying da parte del movimento gay statunitense. Il quale Giudicava come la prova d'una discriminazione l'assenza nel manuale diagnostico 55 ' (6 803 parole) - 21:28, 30 ott 2020

Altre definizioni con giudicava; cause; minori; Giudicavano se il film era visibile o meno; Le cause dei delitti; Studia le cause e le terapie del dolore; Le cause civili; Una struttura per i minori; Definizioni per la soluzione Pretore: Il pretore preso di mira da Cicerone; Giudicava le cause minori; Ultime Definizioni