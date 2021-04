La definizione e la soluzione di: Fluttua in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Azione

Curiosità/Significato su: Fluttua in Borsa Blac'erry (azienda) ( Research in Motion) novembre del 2007 raggiungendo i 133 dollari, successivamente il titolo Fluttua di valore tra i 80 dollari e i 125 dollari dell'agosto 2008, successivamente 7 ' (530 parole) - 19:07, 20 mar 2021

